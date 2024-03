Hambapasta vistrike leevendamiseks? Seitse tervisega seotud müüti, mida oled alati uskunud

Kõrgrõhutõbi

Stress ei ole kõrgrõhutõve halvim vaenlane. Kuigi see võib seda süvendada ja ajutiselt arteriaalset rõhku tõsta, on kõrge vererõhku peamised põhjused suitsetamine, geneetika ja toitumine.

Raseerimine

Näokarvade raseerimine ei muuda neid tihedamaks. Kui karvad hakkavad esimest korda tagasi kasvama, tunned ainult pealseid karvu, mis on tegelikult tihedamad kui ülejäänud karvad. Pärast väljakasvamist on need täpselt samasugused kui enne raseerimist.

Apelsinid

C-vitamiin ei aita külmetuse ega gripi vastu. See, mida vitamiin tavaliselt teeb, on ebamugavuse leevendamine.

Kurguvalu ja jäätis

Kui sul on kurguvalu, ei tee jäätise söömine seda hullemaks. Infektsiooni põhjustab täiesti isoleeritud viirus ja millegi külma söömine võib tegelikult valu tuimestada.

Hambapasta

Hambapasta ei aita põletuste, armide ega vistrikke vastu. Kui paned selle toote oma probleemsele kohale, võib see tegelikult põhjustada infektsioone ja aeglustada paranemisprotsessi.

Lugemine

Pimedas lugemine ei kahjusta nägemist. Halvim, mis juhtuda võib, on see, et sul on raskem raamatut lugeda, kui valgustatud ruumis.

Suhkruvesi aitab maha rahustada

Meile kõikidele on tehtud suhkruvett, kui oleme paanikas või palju nutnud, sest see rahustab maha ja muudab enesetunde paremaks. Paraku on see täielik vale. Suurtes kogustes suhkrul võib olla vastupidine mõju, kuna need toodavad energiat ja võivad veel rohkem tekitada ärevust.

Allikas: Stars Insider