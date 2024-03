Paulina Porizkova aus sõnum võltspäevituse kohta, mida iga naine peab kuulma

„Jumekas nahk annab mulle rohkem enesekindlust,“ kirjutab Porizkova ja küsib siis kohe, miks see nii on. Porizkova teooria kohaselt näib, et päevitamine viitab sellele, et keegi tunneb end oma nahas piisavalt mugavalt, et lasta kõikidel teistel keha näha. See tundub sportlik ja… tervislik. Ent Porizkova lisab, et see pole kaugeltki tervislik, kuna päevitamine suurendab nahavähi riski ja kiirendab nähtavaid vananemisilminguid.

Kuid Porizkova ütleb, et päevitamise asemel on ideaalne lahendus spreipäevitus – midagi, mis ei ole küll seotud samade terviseriskidega, kuid toetab ideed, et sul on ideaalne päevitus. „Spreipäevitusega saadan välja sõnumi, et jumekas nahk näeb bikiinidega parem välja ning eelistan seda kui kahvatut nahka.“

Seejärel võrdleb modell päevitunud nahka teiste vanuse- ja rasvafoobsete ilustandarditega. „See on väga sarnane sõnumiga, et sinu nahk näeb parem välja ilma kortsudeta, reied ja tagumik ilma tselluliidita, sinu kõht peab olema lame ja armid on koledad.. Tegelikult ma toetan sõnumit, et me peame omaks võtma kõik erinevat tüüpi ilu: kõik värvid igas vanuses igas suuruses,“ ütleb ta.

Porizkova tõdeb ka, et raske on olla maailmas naine ja armastada end sellisena, nagu sa oled, samal ajal maadeldes vastuoluliste ilustandarditega - ole kõhn, kuid mitte liiga kõhn! Ole kurvikas, kuid mitte liiga. „Võimatu on võita või kõigile meeldida. Parim, mida saame üksteiselt küsida, on mõelda kriitiliselt sellele, kuidas me ennast esitleme ja mis sõnumit see edasi saadab. Ole aus iseendaga ja armasta end ning mis peamine - tee seda, mis sulle enesekindlust annab!“ lõpetab Porizkova.

