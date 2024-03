Tahad enda peenikesed huuled lihtsate viiside abil lopsakaks muuta? Proovi neid nippe

Kuid veendu, et väldid tumeda huulepliiatsi kasutamist, kuna see muudab huuled peenemaks, kui need tegelikult on.

Kui huuled on värvitud nii pliiatsi kui ka huulepulgaga, siis sellisel juhul viimaseks lisa veidi peitekreemi. Peitekreemi tupsuta huulte keskele, selle tulemusel on need heledamad, mis loob illusiooni, et need on ka täidlasemad.