„Ma pole kunagi arvanud, et olen selline tüdruk, kuid olen kuus korda petnud. Enne esimest korda ütlesin endale, et kui jõuan sellise olukorrani, kus tahan petta, lõpetan suhte enne, kui üle piiri lähen. Ütlesin endale, et tunnen süüd. Mul oli paljuski õigus. Kuid paljudes asjades ma ka eksisin.“