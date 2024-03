Suhtuge igasse vestlusesse igasse inimesega nii, nagu see oleks viimane kord teil selle inimesega rääkida - ka mina arvasin, et see on selline sõnakõlks, millel muidugi on tõepõhi all, aga liiga tõsiselt ka sellesse ei suhtunud. Oleksin pidanud.