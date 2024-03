Eva Mendes ei kahetse karjääri vahetamist emarolli vastu: see tundus mõttetu!

Hiljuti telesaates The Today Show üles astudes tõdes Mendes, et otsus enda ja abikaasa Ryan Gosling’u tütardega koju jääda oli nende jaoks kiire ja lihtne. „See oli nagu mõttetu,“ ütles naine viidates karjääri jätkamisele samal ajal, kui lapsed olid veel väikesed. „Ma mõtlesin siis, et ma olen nii õnnelik, kui saan selle aja oma lastega veeta.“

Samas pole Mendes töötamisest täielikult loobunud vaid on lihtsalt nihutanud oma fookuse näitlemiselt eemale ning eelistab ta tüdrukutega koju jääda, kuni abikaasa tööd teeb. „Ta lihtsalt on oma töös väga hea,“ kiitis naine abikaasat.

„See, kuidas ta töötab, tema pühendumus oma tööle ja see, kuidas ta tahab teha kõike võimalikult hästi, on imetlusväärne. See tähendab, et tema kaasnäitlejad peavad olema võimalikult head... Kuid kahjuks või õnneks on ainult üks Ryan,“ rääkis Mendes, kes ei ole aga kitsi oma meest kiitma, olgu see siis Instagramis või teleesinemisel.

Mendes ja Gosling on koos olnud alates 2011. aastast, kohutudes filmi The Place Beyond the Pines võtetel. Neil on kaks tütart Esmeralda Amada (9) ja Amada Lee (7).