Vähidiagnoosiga silmitsi seisnud naine: kui mul oleks olnud valida, oleksin enne kellelegi rääkimist oodanud

Nagu paljudel inimestel üle kogu maailma, murdus ka tema süda Walesi printsessi Kate Middletoni vähidiagnoosist kuuldes. „Ta on mitu kuud olnud avalikkuse surve all oma otsuse pärast avalikust elust taanduda,“ räägib vabakutseline kirjanik ja toimetaja Darcey, kes pidi ka ise oma kurva diagnoosi avalikustama enne, kui oli selleks valmis.

„Usun, et kedagi ei tohiks survestada seda tegema, eriti kui mängus on lapsed,“ on ta täna kindel.