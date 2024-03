„Sõidame veidi ringi!“ Minimaalne pingutus maksimaalse tulemuse ootuses ehk Kas esimene kohting võiks toimuda autos?

Täna on teemaks esimene kohting. Kas „Sõidame veidi ringi“ on esmakohtingu kutse, mida aktsepteerida? Avaldame lugeja Liisi* kirja.

„Sain paar päeva tagasi Tinderis kohatud kutilt kutse esimesele deidile. Oleme suhelnud vahelduva eduga aasta algusest ja nüüd leidsime, et oleks aeg kokku saada. Ootamatult pakkus ta aga välja, et tuleb mulle järgi ja „sõidame veidi ringi“. Kuigi oleksin lootnud suuremat pingutust (restoran, kohvik, kino) oli see pakkumine mulle... okei.