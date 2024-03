Kas peaksime eeskuju võtma? Maailma kõige õnnelikuma riigi psühholoog jagab mõtteviise, mida nad iga päev kasutavad

Õnn võib esineda mitmel kujul, alates suurest õnnetundest kuni lihtsa rahulolutundeni. Kuigi me teame, mis tunne on olla õnnelik, ei ole see ilmtingimata mõõdetav, sest õnne algpõhjused on inimestel erinevad. Ometi on maailma õnnearuande järgi üks koht, mis on juba viimased kuus aastat hoidnud kõige õnnelikuma riigi positsiooni. Ja selleks on Soome.