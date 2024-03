Pikk nädalavahetus meelitab pikanäpumehi! Loe, kuidas oma kodu kaitsta kui mitmeks päevaks lahkud

Pikemaks ajaks kodust ära sõites tuleb kindlasti veenduda, et kodus said kõik uksed-aknad lukku ning valvesüsteemi olemasolul see aktiveeritud, sest kõige sagedamini tungivad röövlid sisse ukse või akna avamise kaudu. Kui koduomanik unustab uksed lukustada, aknad lahti või õhutusasendisse, on varaste jaoks pool tööd juba tehtud. Lisaks avatud sissepääsudele ahvatleb vargaid kõik väärtuslik, mis on jäetud nähtavale vedelema, näiteks terrassile või aknalauale. „Vargad võtavad kaasa kõike, mida kergesti kätte saab. Korteritest varastatakse peamiselt nutiseadmeid, ehteid ja sularaha.