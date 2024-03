Rebel Wilson kaotas süütuse 35aastaselt: inimesed võivad oodata, kuni nad on valmis või natuke küpsemad

Samuti meenutab naine, et vältis teismeeas antud teemat nii palju kui võimalik, kuna tal oli „piinlik“ ning naine püüdis teemast kõrvale hiilida, kui see jutuks tuli. Wilson meenutab ka seda, et kord tuli tal sõbrannale isegi valetada ning ta ütles, et kaotas oma süütuse 23-aastaselt. „Lihtsalt selleks, et tõesti küsimusi vältida.“ Wilson nimetab end „hiliseks õitsejaks“ ja tunnistab, et kui oleks kakskümmend aastat noorem, oleks tema kogemus olnud kindlasti teistsugune.