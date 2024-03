Eeva Esse-Sõõrumaa paarisuhte õnnestumisest: kui sa näed, et sulle mingid asjad ei meeldi, siis ei peakski edasi minema

Toimiva paarisuhte saladuse sõnastaks Eeva järgmiselt: teineteise aktsepteerimine just sellisena, nagu ta on. „Üksteisele toeks olemine no matter what. Kui mõtlen nüüd varasematele suhetele, siis seal on kindlasti olnud see komponent, kuidas näen kohe alguses, et mulle üks või teine asi ei meeldi, aga mõtlen, et pean hakkama inimest muutma. No ilmselgelt see ei toimi. Kui sa lähed suhtesse ja näed, et sulle mingid asjad ei meeldi, siis ei peakski edasi minema. Muidugi on paarisuhtes asju, mis sulle ei meeldi. Pead kümnendat korda teisele ütlema, et ära jäta asju vedelema. See käib muidugi pigem minu kohta. Iseasi, kas see jõuab inimesele kohale – kas see jõuab mulle kohale (naerab) – või sa lepid sellega.“