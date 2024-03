Moodne tehnoloogia lõhub ka perekondi. Ootamatusse olukorda sattunud naine: see on liiga piinlik, et päriselus kellelegi rääkida

„Minul ja mu mehel on väga mõnus, stabiilne ja rahulik abielu juba kuus aastat. On meie valik, et meil pole lapsi. Ostsime just maja ning meil on kaks koera. Me kudrutame, seksime regulaarselt ning armastame teineteist väga. Ta on igas mõttes hea abikaasa, Ta toetab mind, ta on minu jaoks olemas kui teda vajan, me jaotame kõik kohustused võrdselt ning ma arvasin, et kõik läheb suurepäraselt.“