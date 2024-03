Lahutusadvokaat tõdeb: peale lahutust räägitakse nüanssidest, mis olid teise poole ja suhtega valesti juba enne abielu

„Inimesed keskenduvad nii palju pulmade peale, et abielu ise jääb kõrvale ning see on suur viga,“ leiab 16- aastat lahutusadvokaadina ametis olnud Holly. „Ükski hea asi ei tule lihtsalt ning igal suhtel on omad tõusud ja mõõnad.“