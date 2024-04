Tunnetad, et partner kaalub lahkuminekut? Need tema öeldud laused annavad märku, et su sisetundel on tõsi taga

Millised märgid annavad märku sellest, et armastust enam ei ole?

Peale kõiki negatiivse alatooniga märkuseid, tulevad kibestumust ja meelepaha täis laused.

„Mul on vaja aega enda jaoks,“ on üks neist. See on märk, et su kaaslane tunneb pettust, et ta peab sinuga nii palju koos olema.

Samasse stiili kuulub ka: „Me peame aja maha võtma.“

Ka see on väga halb märk, millega antakse märku sellest, et suhe areneb liiga ruttu. Kui inimene peaks ütlema midagi sellist suhte alguses, on see isegi väga halb märk, ilmselt on ta jõudnud selgusele, et see suhe teda siiski ei huvita ja parem on see ära lõpetada.

Natuke argpükslikum on aga see lause: „Sa oled väärt kedagi paremat, kui mina.“

Ka seda lauset kasutatakse tihti. Me kõik oleme seda kuulnud oma elu jooksul vähemalt korra. Ära usu seda, kui sulle nii öeldakse, ära usu, et inimene seda ka mõtleb tegelikult, sest mingil määral annab ta sulle teada, et tegelikult sina tegid sellise otsuse ja valiku, ehkki tegelikult oli see tema.

„Ma ei arvanud, et sa oleksid ka tahtnud tulla.“ Kui su elukaaslane sulle nii ütleb, siis ta lootis ilmselt, et sa ei tule. See võib olla märgiks, et ta tahab olla sinust eemal ja hoida distantsi.

„Mul pole praegu tuju.“ Seda lauset kuuleb tihti magamistoas. Kui selline asi aga juba pikemat aega kestab, tuleks rääkida asjad omavahel selgeks.