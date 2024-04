Kust sa, lilleke, siia said? │Efektseid ja julgeid naisi kardetakse: külas Sveta Grigorjeva

Miks see nii on, et julged ja silmapaistvad naised peavad hakkama saama tihtilugu ebaproportsionaalse kriitikaga ning mille ilming see ühiskondlikult on? Niisamuti võetakse luubi alla meie harjumuspärased mustrid, hirm neist välja mõelda ning mil moel see ühtlasi Eesti inimese ellujäämisinstinktiks kujunenud on.