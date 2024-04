Kui kehas ei ole piisavalt D-vitamiini, võib see põhjustada kaltsiumi madalat taset veres. Kui see juhtub, võid kogeda kõditust ja „torkeid“ kätes-jalgaades. Need võivad olla signaaliks, et miski pole kehas oluliste mineraalide tasakaaluga päris korras. Piisava D-vitamiini tarbimise tagamine on ülioluline mitte ainult luude tervise jaoks, vaid ka õige kaltsiumitaseme säilitamiseks, ebamugavustunde ja ebatavaliste aistingute ärahoidmiseks.