HEA TÜDRUK | Anu Saagim: peas vasardas ainus mõte, kuidas see piinlikkuse moment üle elada

Anu ilmub stuudiosse šikis mustvalges kostüümis, mis veidralt krabiseb. Selgub, et disainer Nora Isle on eksperimenteerinud taaskasutusmaterjalidega ning see on tehtud plastkottidest. „Olen jõudnud sinnamaani, et kui enne olid piimavannid, siis nüüd on pappi ainult piimapakkide jaoks,“ itsitab Anu. Piret naerab, et Anu oleks garderoobis peaaegu põlema läinud sellega, sest see oli radiaatori kõrval tulikuumaks muutunud.