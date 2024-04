Lapsevanemaks olemise teekond on tulvil väljakutseid, rõõme ning lugematuid õpivõimalusi. Kuigi on loomulik, et lapsed ilmutavad maailmas orienteerudes mitmesuguseid käitumisviise, võivad mõned probleemid tunduda väikesed, kuid võivad suureneda, kui nendega ei tegeleta.