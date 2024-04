Helen Adamson ülimalt keerulisest sünnitusest: tahtsin ise hakkama saada, aga keha ei teinud enam koostööd

„Tahtsin ise hakkama saada, aga keha ei teinud enam koostööd, see oli kõik liiga ränk.“ Helen ja tema elukaaslane olid selleks hetkeks ka emotsionaalselt väga kurnatud. Lõikuse tõttu ei saanud nad koos uut ilmakodanikku tervitada, sest isasid erakorralise keisri juurde ei lubata. „Mul oli väga, väga kahju, et me lapse sünnihetke koos ei kogenud. Aga ma mõistsin, et ei suuda ise loomulikul teel last ilmale tuua, ehkki andsin endast rohkem kui sada protsenti.“