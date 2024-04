FOTO | Tunned ära? Hiljutine pilt Lady Gagast tekitas vastakaid arvamusi: ta ei näe üldse enda moodi välja!

Lady Gaga sai mõned päevad tagasi 38aastaseks ja selle puhul postitas ta Instagrami endast pildi, mille juurde ta kirjutas, et tema sünnipäev on väga eriline olnud - ta ei suuda meenutada, millal ta viimati oma sünnipäeval nii õnnelik oleks olnud. Ta tänab oma perekonda ja parimaid sõpru, keda ta üle kõige armastab. Ta on tänulik muusikale, oma armastusele muusika vastu ja ta ei suuda uskuda, et on aastaid saanud teha seda, mida armastab - laule kirjutada ja ise laulda. „Muusika muudab inimeste elusid ja ma tunnen end nii austatuna, et ma saan olla osa sellest oma elus,“ kirjutab ta südamlikult.