Rumer on oma imetamisteekonnast jaganud palju pilte, kirjutades nende juurde südamlikke ja väestavaid sõnumeid naiste kohta. Paljud inimesed leiavad, et see on armas ja inspireeriv ning tunnustavad Rumerit, et ta on inspiratsiooniks paljudele naistele. Kuid leidub ka kommentaatoreid, kelle meelest ei peaks avalikult selliseid intiimseid hetki jagama. „Mida ta pisitütar tulevikus sellistest piltidest arvab? Ta ei saa ju temalt seda hetkel küsida, kuid ma leian, et see on privaatsuse rikkumine. Kes teab, äkki ta tütar tunneb tulevikus häbi taoliste piltide pärast, kuid internetti jäävad need ju igaveseks,“ mõtisklevad inimesed, kes ei ole selle poolt, et sotsiaalmeediasse postitada avalikult imetamise pilte.