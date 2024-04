Elisabeth Hurley meenutab ikoonilise „haaknõelakleidi“ lugu: enne majast lahkumist kummardusin ja puudutasin oma varbaid...

Tegemist on maailmakuulsa „haaknõelakleidiga“, mis pälvis kolmkümmend aastat tagasi tähelepanu just oma paljastava ja julge lõike tõttu. Kleidil oli sügav dekoltee ning selle külgi hoidsid sõna otseses mõttes koos haaknõelad. Kleidi disainis varalahkunud Gianni Versace ja seda kandis esmakordselt moelaval modell Helena Christensen.

„Ma tean, et te ootate, et ajaloo ühe kuulsaima punase vaiba kleidi taga peitub huvitav lugu, kuid nagu paljude asjade puhul, mängis juhus selle kõige teoks saamisel suurt rolli,“ ütles Hurley, kes oli esilinastusele kutsutud oma toonase poisssõbra Hugh Granti kaaslasena. Päev varem pakkus Versace moemaja talle oma loomingut kanda. Naine märgib ka seda, et ta ei olnud kunagi Versacest isegi kuulnud enne.

„Noh, tegelikult on kõigi moerõivastega naljakas lugu see, et kuigi need näevad välja julged ja mida iganes, on nad nii sinu keha järgi tehtud,“ avaldas ta, et kleit polnud sugugi nii ebamugav kui vaadates võiks tunduda.

„See on ilmselt esimene ja uskumatult kallis kleit, mille ma oma elus selga panin.“ Viimati kandiski näitlejanna kleiti just sel õhtul. Päev hiljem tagastati see moemajale. „Enne kodust lahkumist kummardusin ja puudutasin oma varbaid, sirutasin end ja vingerdasin, et veenduda, et miski ei liiguks paigast, “meenutab Hurley, kuidas ta legendaarset kleiti kodus enne kandmist „testis“.

allikas: People.com