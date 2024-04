Juuksur annab nõu: 3 tüüpviga, mida kevade saabudes juuksehoolduses tehakse

20-aastase kogemusega juuksur-stilist Martin Kullus toob välja selle kevade lõikuse- ja värvitrendid ning selgitab, millised on peamised vead, mida juuksehoolduses tehakse.

Juukselõikust- ja värvi tuleb valida juuksetüübi järgi

„Juuste seisukorda mõjutab kindlasti hooajalisus - kevadel ja sügisel muutuvad juuksed hapramaks ja langevad ka sagedamini välja. Kuigi juukseid mõjutavad palju geneetika ja toitumine, saab õige juuksehoolduse ja iseenda valikutega palju ära teha, et juuksed terved ja elujõulised püsiksid,“ lausus juuksur-stilist Kullus, kes soovitas juukseid paar korda aastas vitamiinikuuriga turgutada.

Praegustest trendidest tõi Martin Kullus välja järku lõikamise, samuti soovitakse kevade saabudes juustesse heledust lisada ning populaarsust on kogunud ka keemilised lokid, mida soovivad valdavalt nooremad poisid. „Kuigi trende on igal hooajal erinevaid, tuleks lõikust ja värvi valides mõelda oma elustiili ning juuksetüübi peale. Kui juuksed on kas väga õhukesed, lokkis või hoopis väga sirged, tuleks lõikust või värvi valides kindlasti eelmainituid tegureid arvesse võtta, et tagada juuste hea väljanägemine mitte ainut sel hooajal, vaid ka aastate pärast,“ nentis juuksur.

Valed juuksehooldustooted ei anna soovitud efekti

Üks suurimaid müüte, mis juuksehoolduse kohta levib, on see, et juukseid peaks pesema võimalikult harva. Juuksuri sõnul tuleks juukseid pesta nii sageli, kui tarvis, sest päeva jooksul toodavad rasunäärmed rasu, mis moodustab peanahale loomuliku kaitsekihi, kuid mis võib liiga harva pesemisel ummistada juuksekutiikulid, muutes juuksed tuhmiks ja elutuks. „Juuksehooldusele mõeldes unustame sageli peanaha, kuid puhtal ja tervel peanahal on ilusate ja elujõuliste juuste osas väga oluline roll mängida,“ ütles Kullus.