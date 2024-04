„Nii väldid sa oma kehale šoki tekitamist.“ Kasulikud nõksud, kuidas vabaneda kevadväsimusest

Selleks, et kevadväsimusest võitu saada tuleb süsteemselt tööd teha ja Samsung Eesti mobiiliseadmete tootekoolitaja Pavel Meleško toob Samsungi koostatud uneuuringu põhjal välja mõned olulisemad viisid selle saavutamiseks.

Järk-järgult uude rutiini

Kehal läheb uute olukordadega harjumisega aega ja seetõttu on oluline muutuseid tutvustada järk-järgult. Kui toimub kevadine kellakeeramine või soovid lihtsalt suveajal varem tõusta, alusta väikestest sammudest ning keera oma äratus iga päev 15 minuti kaupa varsemaks. Nii väldid sa oma kehale šoki tekitamist ning puhkad paremini välja.

Liigu ja tegutse

Enda keha päeva pealt varem magama sundimine on väga keeruline, kuid selle hõlbustamisel on abiks energiavarude kasutamine. See tähendab, et korralik päevane trenn või jalutuskäik väsitab keha ja aitab sul paremini uinuda. Seega kui sul on pärast kellakeeramist raske magama jääda, siis on aeg üheks mõnusaks trenniks.

Veeda aega värskes õhus

Päevase väsimuse vältimiseks astu kohe pärast ärkamist õue ning hinga värsket õhku. Varahommikuse valguse ammutamine aitab seadistada sinu ööpäevarütmi ning nii saad õhtuti paremini magama jääda ja väldid nädalate kaupa unetuid öid.

Analüüsi oma und

Uni on meie heaolu alustalaks ja seetõttu on oluline, et mõistaksid enda keha ja unekvaliteeti. Iga inimese unerežiim on erinev ning selle mõistmine aitab sättida oma rutiine ja magamistuba, et saaksid und kvaliteetsemaks muuta. Nutiseadmed aitavad lisaks analüüsile ka paremaid harjumusi luua ning tervislik eluviis parandab ka unekvaliteeti.

Muuda oma õhturutiini

Lisaks hommikusele äratusele tuleb üle vaadata ka õhtused toimetused. Teadvusta endale, et sul on vaja varem magama minna ning säti oma tegevused sellele vastavalt. Kasuta tubades vähest valgust, väldi hilisõhtust snäkkimist ja suuna oma aju lõõgastuma ehk naudi vannimõnusid või loe teki all raamatut. Kui suudad varem magama jääda, siis on ka järgmisel päeval tõusmine lihtsam ning oled uuteks väljakutseteks valmis.