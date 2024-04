Kuus vajalikku soovitust! Keegi meist ei taha reisil rahavarguse osaliseks sattuda. Kuidas targalt riske maandada?

Sularaha summad, mille reisile kaasa võtate, võiksid olla pigem väikesed. Suurimaks ohuks on siinkohal see, et sularaha kaasas kandes võib ette tulla olukord, kus kaotate korraga kogu kaasasoleva summa – olgu siis tegemist varguse või hooletusega. Kui juhtute kaotama pangakaardi, siis on interneti olemasolul võimalik kiirelt reageerides kaart internetipangas sulgeda või teha kõne panga infotelefonile ja võimalikud kahjud saab minimeerida. Salvestage oma telefoni alati ka pankade kontaktid, et vajadusel kiirelt ühendust võtta.

Hajutage riske! See kehtib nii reisil olles kui ka igapäevaelus. Kui kõik asjaajamised ja arvepidamine on ühes telefonis ja see ära varastatakse, kukub kogu elu piltlikult kokku. Et seda ei juhtuks, peaks hajutama finantsasjaajamised mitme konto ja pangakaardi vahel. Hoidke valmiduses alati plaani B ja mõelge igaks juhuks ka plaanile C. Siinjuures on oluline ka see, kas reisite üksi või mitmekesi. Üksi reisides on kogu vastutus teil endil, mitmekesi on aga riske võimalik rohkem hajutada.