Liina Randpere: kui tahame kaalu kaotada, räägime alati trenniminekust. Tegelikult sõltub umbes 85% meie heast vormist...

Kuigi Liina on andnud erinevaid rühmatrenne, tunnistab ta, et iga päev ta ise trenni ei tee. Ometi on ta pärast kolme lapse sündi kadestamis­väärses vormis. „Ma väga jälgin, mida suhu panen,“ tõdeb ta. Liinale on tähtis, et lapsedki toituksid tervislikult, aga samas ei keela neile komme ja jäätist, kui soolane toit on söödud. „Lauale ma neid ahvatluseks ei pane. Kõik, mis sa koju tood ja käeulatusse paned, saab ka söödud,“ arvab ema, kes lõikab taldrikule hoopiski kurki ja puuvilja.