Enneaegsena sündinud Ragnar ja traagilise õnnetuse tõttu raskelt viga saanud Markus vajavad hingamist toetavat aparaati

16-aastane Markus kukkus veebruari alguses sporti tehes nõnda õnnetult, et murdis 5. kaelalüli. Praegu on ta üla- ja alakeha osaliselt halvatud, ta ei saa liigutada sõrmi ega jalgu ning mure on ka hingamislihastega. Iseseisvalt ta köhida ei suuda ja nii on vibratsioonivest talle hädavajalik abivahend.