69-aastane Tina otsib unistuste suhet: kui ma selle leian, tahan ma katusebaare, romantikat ning apelsini- ja sidrunipuid

Just see oli ka üks põhjuseid, miks naine suhte kolm aastat tagasi lõpetas. Näiteks käis Tina koos abikaasaga Londonis reisil, ja selle asemel et restorani einestama minna, pakkus mees, et võiks pigem teha „kusagil peatuse“. „See tähendas seda, et lõpuks sõime bensiinijaamas külma ja kuiva võileiba,“ meenutab naine oma TikToki kontol.