Unenõustaja Kene Vernik annab nõu, kuidas toimida, kui uni ei taha öösiti üldse tulla

Kene ütleb, et täiskasvanu võiks magada seitse kuni kaheksa tundi. Kui und ei tule, soovitab Kene sängi minna vähemaks ajaks, et mitte rahutuid mõtteid peas keerutama jääda. „Kui sunnid end magama ja oled pikalt, näiteks und oodates ärevusega voodis, õpib keha, et voodi pole mitte magamise, vaid on muretsemise koht.“