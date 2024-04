Ettevõtja Lea Roy elas läbi elu süngemad hetked: lõpetasin kõik, mida olin üles ehitanud ja andsin endale kuus kuud aega...

Lea leiab, et naistel, kes üksteist ei toeta, on raskusi usaldamisega. Nad on õppinud, et saavad loota ainult iseendale. Tavaliselt on sellised naised ärinaised või mässulised kunstnikud. „Idee, et oleme ideaalsed naised, täiuslikud kaaslased, täiuslikud ettevõtjad, täiuslikud emad, kes saavad kõigega hakkama ja suudavad seda kõike teha... See kõik on ilus, kuni ühel hetkel kokku kukub. Siis mõistame, et me kõik oleme inimesed ja kogeme sarnaseid kogemusi. Abi küsimine ei ole nõrkuse, vaid jõu märk. Abi küsimine nõuab julgust – maski eemaldamine on hirmutav, kuid see muudab meie elu,“ sõnab Lea selle kohta, miks osad naised ei taha teisi naisi toetada.