OKEI VÕI EI? | Populaarne jälgimisseade kallimale? „See väike soovitus ajas ta üsna endast välja“

„Ma ei tea, kas see nüüd isegi mingi mure on, aga häirib ikka. Küllap siis on. Kuulsin mõni nädal tagasi seltskonnas, et paljud paarid kasutavad jälgimisseadet iTag mille abil saab siis teada, kus su kaaslane hetkel on. Sõbrannadega kasutame seda koguaeg, et näha kus keegi on ja kas võiks kokku saada või kedagi ära oodata. Ühesõnaga pigem tore ja vajalik asi.

Sõbrannade sõnul on see abiks ka näiteks siis, kui ootad teist poolt koju, et süüa tegema hakata või märkad, et ta liigub ja saaks poest midagi kaasa haarata või kiiretes olukordades lihtsalt näha, kaugel ollakse. Mulle tundus see tore asi, mis võiks ka minul ja minu partneril kasutada. Kui talle sellest mõttest rääkisin, siis sain ootamatu reaktsiooni- ütles, et nuhkimine pole tema teema ja ta ei taluks küll, kui mina tema käike jälgin, et see on privaatsuse rikkumine jne. Ühelt poolelt mõistsin, aga teisalt tundus ka imelik. Kas tal on midagi varjata? Ma pole iial ju küsinud tema käikude kohta ega ka nuhkinud tema järel. Nüüd, see väike soovitus ajas ta aga üsna endast välja....“