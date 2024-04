Kohutav läbisaamine! Kuidas tulla toime mürgise ämmaga, kes mõjutab märgatavalt sinu ja mehe läbisaamist?

1. Loo emotsionaalne ja füüsiline vahemaa

See aitab maandada pingeid ning stressi, mida toksiline suhe põhjustab. Lisaks aitab sellise vahemaa loomine näha sul asju teise vaatenurga alt. Sa ei pea tundma ennast süüdi sellepärast, et sa ei osale kõikidel peresündmustel ega vasta alati oma ämma kõnedele.

2. Ära katsu olla talle kogu aeg meele järele

Toksiline ämm ei ole kunagi rahul ega õnnelik. Ükskõik, mida sa ka ei tee tema heaks. Hakates tegema asju nii nagu tema tahab ja katsudes olla talle meele järele, kaotad sa iseennast ära. Ja ka siis ei ole sa probleemidest säästetud, sest ta leiab ikka ja alati põhjust rahuolematuseks ja sinu kritiseerimiseks. Muretse parem sellepärast, mida sina tahad ja kuidas sa saaksid olla õnnelik ja ära otsi võimalusi, kuidas ämmale meeldida. Sa ei vaja ämma heakskiitu, et oma elu elada.

3. Räägi oma kaaslasega

Probleem sinu ja su ämma vahel on olemas ainult sellepärast, et tema poeg ei oska sellele piiri panna. Sinu mees on täiskasvanud inimene, kes võib ise valida, kellega ta elab ja ei vaja selleks kõrvalist abi, sellepärast on tähtis, et ta teeks selle oma emale kohe varakult selgeks. Kui su kaaslane ei kavatsegi sind kaitsta oma ema eest, hakkavad pinged ainult kasvama.

4. Ära riku oma mehe suhet tema emaga

Ema jääb emaks ja see pole sugugi tõenäoline, et poeg lõpetab oma suhte emaga selleks, et olla ainult sinuga. Kui sa hakkad selles suunas tegutsema, et meest tema emaga tülli ajada, läheb teie omavaheline suhe ainult hullemaks, sest su kaaslane ei saa oma ema enda elust välja lõigata. Kõige parem oleks leida kuldne kesktee.

5. Mõtle järele, kas see suhe on ikka seda väärt

Toksiliste emade lapsed ei ole tavaliselt võimelised sellisele suhtele piiri panema. Kui sa oled oma kaaslasega rääkinud neist probleemidest ja see midagi ei muuda, tuleks võib-olla järele mõtelda, kas see suhe on ikka seda väärt ja kas sa suudad sellises keskkonnas õnnelik olla. Kui jah, siis võib mõni perenõustaja aidata teil oma olukorda ümber hinnata.