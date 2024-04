FOTO | Näitlejanna Lisa Rinna tunnistab, et läks täiteainetega liiale: õnneks saime selle täna lahustada

Nüüd on Rinna ka ise oma välimuse kohta sõna võtnud. Näitlejanna andis kommentaari pärast seda, kui iluekspert Nicole Smith oma TikToki kontol tema välimust kui ilusüstide halba näidet kasutas, vahendab People.

„Nahatäiteainete või Botoxi kasutamise eesmärk on säilitada nooruslik välimus, mitte seda muuta,“ tõdes Smith oma neljapäeval, 11. aprillil, üles laaditud lühivideos. „Nad on lisanud põskedele ja näo keskosale liiga palju täiteainet. See lööb välimuse täielikult tasakaalust välja. Heade oskuste korral peaksid tulemused olema märkamatud.“

Pärast seda, kui postituse alla tekkisid kommentaarid, nagu „Ma ei suuda uskuda, et see on Lisa Rinna!!!“ ja „Ma ei tundnud teda isegi ära“, andis Rinna fännidele vastuse.

Telenägu kirjutas kommentaaridesse: „SkinVive (naha täiteaine – toim.) ei sobi kõigile ja see ei olnud minu nahale hea. Õnneks saime selle täna lahustada.“

„Mul on tõesti vedanud, et sain 60-aastaseks ja olen terve,“ tõdes Rinna aasta lõpus väljaandele Cosmopolitan. „Olen trenni teinud alates 16. eluaastast. Elan mõõdukalt, kuigi tundub, et elan väga häälekalt ja suuresti. Ma puhkan palju ja toitun enamasti tervislikult,“ ütles ta väljaandele.