Žeja Fokin meenutab ootamatut stiiliviga, mille tõttu pidi isegi lennukilt maha jääma: võib-olla see on viide mingile hullusele?

Ja detailid on tähtsad – nii töös kui ka eraelus. „Olen korra peaaegu lennust maha jäänud, sest märkasin, kuidas mu loafer’i vahelt piilus sokiäär,“ naerab Ženja. „Emps ütles, et keegi ju isegi ei näe seda, mispeale vastasin, et piisab sellest, kui mina näen. Võib-olla see on viide mingile hullusele? Minu jaoks on läbimõeldus igatahes käivitavaks jõuks.“