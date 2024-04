Ukrainlanna Anna suhteotsingutest Eestis: hakkasin üles märkima punased lippe, mis andsid tunnistust, et mees on abielus

Edasiste tutvumiste tarvis tegi Anna konto Tinderisse. „Badoo tutvumissaidilt tulin kohe tulema,“ tunnistab ta. „Oma Ukraina kogemuse põhjal sain aru, et see rakendus on rohkem n-ö madalamale klassile, Tinder aga justkui kõrgemale klassile. Seal tundus olevat palju eestlasi, kes vabalt suhtlesid – nad olid aktiivsed ja kirjutasid palju. Anna kinnitab, et Tinderis kohtab väga palju abielus mehi igast Eesti nurgast. „Või neid, kes on vabaabielus,“ täiendab ta. „Mõned koguni muudavad oma nime, et keegi neid ära ei tunneks. Sina aga suhtled nendega ega kahtlusta mõistagi midagi.“