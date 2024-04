Lauri Hermann: Eesti inimesel peab olema raudne tervis, et selle sõu keskel terve püsida

Lauri tõdeb, et meie pisike Maarjamaa on justkui suur müsteerium. Kui ta näiteks hommikuti inimestele ilmast räägib, siis termomeetrinäidud võivad Eesti piires kõikuda oma 10-15 kraadi. Piltlikult öeldes Läänemaal lind laulab ja rohi rohetab, kuid Võrus võib samal ajal olla karm-külm pakane ning paks lumi maas. Ta lisab, et meie ilma muutused on väga suured ja ilmakaart on suuri sikksakke täis – 36 tunniga võib temperatuur tõusta või langeda oma 25 kraadi ja siis mõni päev hiljem kõik jälle vastupidi pea peale pöörata. „Meeletu värk! Eesti inimesel peab raudne tervis olema, et selle sõu keskel terve püsida ja kohaneda.