ARVAMUS | „Asi on palju lihtsam, kui arvate.“ Mida teha, kui suhtlemine ämmaga kulgeb üle kivide ja kändude

„Kui ämmal on niivõrd halb energia ja suhtumine sinusse, siis on aeg teda telefonis ja e-mailis blokeerida. Ja kui mees ka hakkab selle pärast vinguma, siis teha targalt järgnevad valikud. Lihtsalt otsustad olla õnnelik ja ämm ei saa seda takistada mitte kuidagi. Ämmal on ju ka oma elu ning ei pea sudima teiste perekonna asjades.

Asi on palju lihtsam, kui arvate. Lihtsalt ärge solvake, vaid distantseeruge halva energiaga inimestest. Liikuge alati selles suunas, mis on hea tervisele ja perekonnale. Osad inimesed ei peagi ideaalselt sobima ja teineteisele meeldima. Valik on peeglisse vaadata ja otsustada. Oluline on mitte ämma väga lähedale lasta oma perekonnale. Targalt distantsi hoides on õnn garanteeritud igas perekonnas.“