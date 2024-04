Üheöösuhe ei mis kordamisele ei tule: sellest hullem oli näha võõrast meest oma voodis magamas. Lihtsalt rõve.

„Olen kogenud. Noorena. Laksime koos klubist koju ja minu poole ning otseloomulikult üritasime midagi seksi sarnast, kuid kokkuvõttes oli see kohmakas ja imelik. Sellest hullem oli näha võõrast meest oma voodis magamas. Lihtsalt rõve.

Kuna ta jäi nii sügavalt magama, siis ma ei saanud temast ka samal ööl lahti ja seda piinlikum ja nõmedam oli hommik. Õnneks sai ta ka ise aru, et see kusagile ei vii ja lahkus kiirelt. Enam ma seda ei kordaks. Seks ilma tutvumise ja tunneteta ei ole minu teema. Kodu on minu kindlus ja minu keha minu tempel. Seal pole kohta võõrastele.“