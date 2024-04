Kohe pärast sõnumi saatmist tõstis neiu pilgu üles ja märkas, et seesamune maastur oli kõrval ning keegi hüppas sealt välja ja haaras naisest kinni. „See juhtus nii kiiresti, et kukutasin isegi telefoni kõnniteele. Mind tõmmati sellesse autosse ja nägin, et taga oli vähemalt kaks maskiga meest, enne kui nad mu silmad kinni katsid.“