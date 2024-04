Tahaksid teada või ei? Märgid, mis näitavad, et sa võiksid olla linade vahel parem

Seepärast on arusaadav, et aeg-ajalt mängime me mõttega, kui hea meie kaaslasel meiega on? Kas kiitvatel kommentaaridel on ka tõepõhi all või on need lihtsalt meie innustamiseks? Kas meie partner nautis meiega linade vahel olekut? Kas sina ise nautisid? Kui ei, siis kindlasti saad selle kallal töötada. Kuid selleks et kallima kogemuses kindel olla, tuleks tugineda mõningatele märkidele.