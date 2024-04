Mallu Mariann Treimann tõdeb: oleks pidanud aru saama, et see suhe ei vii kuskile ja on mu vaimsele tervisele väga halb

„Kõlab klišeelt, aga inimesed lepivad sellega, mis pole päris õige. Kaaslast me ju muuta ei saa. Ennast maha suruda ka ei ole tarvis. Inimene ei peagi muutuma. Tuleb leida keegi, kes armastab sind sellisena, nagu oled. Siis on kõik väga lihtne,“ räägib Mariann.

Mida pöörast oled mõne mehe pärast teinud?

Kõige pöörasemaid asju tegin siis, kui arvasin, et olen armunud. Ehk siis jäin kehva suhtesse mitmeks aastaks, kuigi algusest peale oleks pidanud aru saama, et see suhe ei vii kuskile ja on mu vaimsele tervisele väga halb.