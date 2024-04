Anna Hints: me sünnime naise kehasse, aga siia on juba häbi sisse kirjutatud

Sa oled sündinud 1982. aastal ehk sügaval nõukogude ajal. Siis oli laste kasvatamine, emaks ja naiseks olemine oli nii teistmoodi. Kohati tundub, et see Nõukogude aeg oli nii karm, et tõmbas nõukogude naised täiesti sodiks. Nad ei osanud enam mitte midagi olla ega arvata. Kas see võib olla üks nendest põhjustest, miks meie emad, kes on tõesti kasvanud nõukogude ajal, ei ole osanud kuidagi edasi õpetada, kuidas olla enesekindel naine?

Neil ei olnud okupatsiooni. Neil ei olnud seda toimetuleku mehhanismi, et ole kuss, ära näita välja, mis sa mõtled, ära räägi, sest noh, võibki juhtuda, et sind saadetakse Siberisse. Mul on tunne, et üks asi, millega meil on vaja tegeleda, on see selline kollektiivne alaväärsustunne, kus me peame ennast vähem tähtsaks. Kus me ei julgegi välja öelda, mida me mõtleme.

Selles vägistuses ei olnud mitte midagi meeldivat. Selline lähenemine näitab minu meelest ühiskonna tervist - kas me oleme valmis kuulama ära see ebameeldiv lugu.

Nüüd nagu justkui ühiskonnas räägitakse rohkem sellistest asjadest. Aga teisipidi, ma olen kogenud seda, et Anna, kas sa saaksid tulla ja rääkida enda vägistuslugu, aga noh, pehmendada natuke… Et mitte inimesi päris nutma ajada, vaid kuidagi niimoodi meeldivalt sellest rääkida.

Neile, kes ei ole veel „Savusanna sõsaraid“ näinud, siis film käib Lõuna-Eestis saunas sõsarkonnaga, kus avameelselt räägitakse naise kehast ja ühiskondlikest tabudest seoses kehadega. Üks filmi sügavamaid kohti on see, kui Anna jagab filmis oma lugu, kus ta noore tüdrukuna hääletas auto peale, mille juht ta metsas vägistas.

Mõni lihtsalt kallistab mind. Lihtsalt nutab, naerab, ei ole ainult mehed, ei ole ainult naised. Inimestel on nii suur vajadus ja puudujääk sellisest ruumist, kus päriselt rääkida ära enda lugu. Ja päriselt lasta välja enda hääl ja tunda, et sa ei ole üksinda.

Saad oma väe tagasi. Võtad omaks kõik selle, et jah, see on minuga juhtunud. Oled kohal enda valu ja enda vihaga, enda häbi ja enda kõikide tunnetega.

Siis ma läksin politseisse. Ma tundsin, et mul on endal vaja seda teha. Sain aru, et tõenäoliselt ei saa seda inimest enam vastutusele võtta, aga vähemalt ei ole ma üks mahavaikitud lugu. Vähemalt see lugu on kuskil kirjas, et niimoodi on juhtunud ühe alaealise tüdrukuga.

Mina jõudsin politseisse küll ühel hetkel, aga palju hiljem. See oli seotud minu paranemise retkega kloostrisse. Ma hakkasin väga selgelt nägema, kuidas mu sees on hästi palju viha ja valu. Kuidas ma olen kuri. Ja kui see viha minusse jääb, siis ma lihtsalt annan seda edasi oma tütrele.

Kui sa oled täisealiseks saanud, siis kümme aastat on aega üles anda see lugu.

Mitte kuhugi alguses. Mingil hetkel jagasin oma emale ja siis ta ei uskunud seda. Aastaid hiljem kui hakkasin endaga tegelema ja igasugu teraapiates käima, olin siis 18, siis mitte üks psühholoog ei öelnud, et tegelikult sa võiksid praegu minna üles anda selle inimese ja rääkida, mis sinuga on juhtunud alaealisena.

Just. Hästi suur segadus. Kui ma mõtlen kasvõi seda enda kogemust, vägistamise lugu, siis vanaema ju heast tahtest arvab, et ta teeb mulle kõige paremat, kui ütleb, et ära jumala eest politseisse minna. Sest tema okupatsiooni ajal ikkagi elas selles teadmises, et kui sa lähed ja annad ülesse sinuga toimetatud seksuaalse vägivalla, siis sa saad häbimärgistatud.

Kindlasti see nõukogude okupatsioon on jätnud suure jälje. Mitte ainult meie emadele, vaid ka vanaemadele. Nad kasvasid selles ajas, kus ellujäämiseks pididki olema ühesugune ja mitte silma paistma. Mitte liiga palju oma häält tegema. Nõukogude süsteemis räägiti, et naised on eesrindlikud ja võrdsed õigused…

Aga Sul ei olnud sellist tunnet, mis ma nüüd siis räägin aastaid hiljem. Või noh, ma olen ikka tugev naine, lepin sellega ja lähme edasi.

Ei, mul on selline tunne ja kogemus „Savvusanna sõsarate“ filmist, et kõik need lood jäävad meiega kaasa. Kanname neid kaasas inimestena soost olenemata. Me oleme nagu mälu muuseumid. Kõik, mis me oleme kogenud, jääb meie kehasse kuidagi alles ja võib olla me tihti ei saa isegi aru, kuidas see kogetu mõjutab meie otsuseid.

Kunagi ei ole hilja saada kontakti enda looga. Lihtsalt väga, väga palju hiljem võib tulla väga suur leina tunne. See tunne, et et sa oled iseenda mingit osa alla surunud.

Raisanud midagi.

Raisanud iseendast või enda elu.

Lood, mis on Sinu endaga juhtunud - vägistamine, söömishäire - on juhtinud Sind kehadega ja iseendaks olemisega sügavamalt tegelema.

Juba sellest hetkest, kui sünnib naise kehaga tüdruk siia ilma, siis naised on mulle jaganud juba kõiksugu ootusi sellele naise rollile. Minu jaoks on see väga huvitav, kuidas nende esimene mõte, kui nad nägid oma naissoost sündinud beebit, oli üle tšekata, kas ta on ikkagi ilus! Milline ta välimus on?

Et midagi selles osas muuta, on vaja kõigepealt aru saada, kuidas ma mõtlen, kuidas ma maailma vaatlen. Naised on öelnud, et nad on seda filmi vaadates saanud teadlikuks iseenda hindavast pilgust.

See film on üles võetud nii, et naised ei ole seal seksualiseeritud ja objektistatud. See on avanud väga paljude silmi, et niimoodi saab kehasid vaadelda, et nad lihtsalt ongi kehad. Mitte ei vaata seda kui suur on peenis või rinnad.

Ma alati mõtlen, et kellelegi on see hästi kasulik kui me oleme iseendaga rahulolematud. Et me pidevalt peame sellist hinnangulist sisekõnet endaga, oleme kurjad enda vastu. Kui rohkem inimesi lepib endaga ära, siis mingi seltskond jääb palju vaesemaks.

Tegelikult me kõik oleme täiesti unikaalsed. Unikaalsus on see, mis ongi just huvitav.