Suhe, mis on hukule määratud, aga naised hoiavad sellest kümne küünega kinni. Psühholoog selgitab, miks

Osa meist ei saa mittetoimivast suhtest lahkuda, sest ei tule majanduslikult üksi toime, hellemas kohas on naised väikeste lastega, kellel on ka tihti madalam palk - kas lahku minnes saab loota saadavale lapsetoetusele? Kui baasvajaduste rahuldamine hakkab madala sissetuleku tõttu kannatama, seistaksegi valiku ees.

Oluliseks teguriks on kokku jäämine laste pärast, selle taga püsib uskumus, et ühine kodu, isegi kui suhe ja kodune õhkkond on õnnetud, on parem kui lahutatud vanemad. Kahjuks lapsed õpivad selle pealt, mida elu neile ette näitab ja õnnetus kodus ei õpi lapsed elurõõmu ja armastust, vaid külmust ja eemalolekut.