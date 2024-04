Šokis naine: esimene kohting restoranis oli ideaalne! Järgmisel päeval küsis mees õhtusöögi eest raha tagasi...

„Tegin endale mõnda aega tagasi Tinderi ja nagu ikka, osade inimestega saad jutule, teistega ei saa, osad haihtuvad lihtsalt ja mõned on ainult ühe asja peal väljas. Paar nädalat jutustasin mehega, kellega meil näis palju klappivat ning lõpuks ta ütles, et sooviks mind ka näost näkku näha, jutustada ja midagi head süüa, ning ta kutsus mind ühel reede õhtul restorani.

Meil oli ideaalne õhtu! Me klappisime päriselus veel isegi palju paremini kui kirjutades. Olime restoranis ligi kolm tundi, sõime-jõime, naersime. Kui hakkasime ära minema, ütles ta, et maksab loomulikult ise, tema ju kutsus mind välja ja see on härrasmehelik. Õhtu lõpus tellis ta mulle takso ja suudles kirglikult. Läksin koju, pea pilvedes.

Järgmisel päeval sain šoki. Hommikul üles ärgates vaatas mulle vastu sõnum sisuga „Meist ei saa ikka asja. Sa polnud päris selline, nagu olin lootnud. Palun kanna mulle 47 eurot tagasi, see on summa, mis kulus sinu söökide ja jookide peale.“

Vabandust, aga mida!? Ma ei suvatsenud isegi sellele nõmedale sõnumile vastata. Ta pakkus ise, et maksab ja terve õhtu ei olnud ühtegi märki, et talle poleks midagi meeldinud. Ilmselgelt pole me peale sellist juhtumit enam suhelnud, aga ma olen tõesti täiesti šokeeritud, siiamaani. Kuidas on üldse võimalik, et keegi niimoodi käitub?“