Seksisõltuvuse nõiaring. Amanda lugu: püüdsin leevendada poja kaotusvalu sellega, et seksisin igaühega, kes ette juhtus

Naine jagas oma lugu taskuhäälingusaates „We’re all Insane“ saatejuht Devorah Roloffile ning avaldas, et tema kinnisidee intiimsusest on tekitanud temas moonutatud arusaama sellest, mis on armastus. Amanda meenutas, et tema kinnisidee sekist sai alguse 26-aastasena, kui tema esimene poiss ta maha jättis, vahendab New York Post.