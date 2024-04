On neli harjumust, mis inimestel on sisse juurdunud ja mida paljud meist on harjunud oma pahameele väljendamiseks kasutama, kuid sellised pealtnäha süütud harjumused, mis ei tohiks kellelegi kahju teha, õõnestavad suhet samm sammu haaval. Kui soovid, et sinu suhe õitseks, mitte ei närbuks, oleks igati õige aeg endale otsa vaadata ja teha kindlaks, ega sina mõne sellise koleda harjumusega oma suhet ei saboteeri.