SEXCAST | Epp Kärsini ja Margus Vaheri kirglik duell: tegin seda esimest korda ja ta oli kosmoses!

Esimeses saates räägivad saatejuhid enda rajudest ja õpetlikest kogemustest linade vahel. Samuti arutatakse seda, miks korralik eelmäng ei ole kõigi jaoks normaalsus ning miks paljud mehed ja naised ei taha suuseksi oma partnerile pakkuda? „On mehi, kes ei tee naisele suuseksi, sest see on alandav ja on mehi, kes on öelnud, et nad tahaksid teha, aga nad ei oska,“ tõdeb Kärsin. Margus on Epu jutust hämmingust, sest tema jaoks on eelmäng püha.