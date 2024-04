Ülikõrge libiido põhjustab abielus probleeme: naine tajub, et ma ei taha teda, vaid lihtsalt seksi

„Minu naisel on madalam libiido ja ma tunnen end pidevalt pettunult. Mul on nii maruline seksiisu, et ma ei suuda lõpetada oma naise mangumist, et me rohkem seksiks. Ma tahan seda teha vähemalt kaks korda öösel. Kuna meil on ka kaheaastane poeg, hakkab mu kõrge libiido meie abielus probleemiks saama,“ avaldab mees portaalis The Sun.

Mu naine on arusaadavalt alati väsinud ja tahab seksida vaid paar korda nädalas. Ta ütles mulle hiljuti, et hakkab tundma end ära kasutatuna, sest ma ei taha mitte teda, vaid lihtsalt seksi ehk füüsilist tegevust.

Ma kardan, et tal võib õigus olla. Isegi kui me oleme intiimsed, masturbeerin korda päevas. Mõnikord lähen ma tööl tualetti seda tegema. Ma arvan, et minuga on midagi valesti.

Kas põhjus võib olla selles, et minu onu kuritarvitas mind, kui ma olin poisike? Kas sellel on midagi pistmist minu kinnisideega seksi osas?

Mehele andis omapoolse vastuse ka suhtenõustaja:

„Tundub, et teie vajadus seksi järele on ebatervislik ja kahjustab teie abielu. Seksuaalne väärkohtlemine lapsepõlves võib mõjutada tulevasi seksuaalsuhteid, seepärast tasuks mõelda teraapiale seksuaaltrauma terapeudiga. Oma naisele öelge, et otsite täiendavat tuge, et ta mõistaks.“