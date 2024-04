Tuuli Roosma mõtskleb surma üle: mul on nii kahju, et meie kultuuris ei ole lahkunuga pikemat hüvastijättu

„Mul on nii kahju, et meie kultuuris ei ole lahkunuga pikemat hüvastijättu. Üks sõbranna rääkis, kuidas peika suri ära ja ta varjas seda, ei andnud vajalikele instantsidele teada. Inimesed said käia paari päeva jooksul hüvasti jätmas. Kas nii võib? Ma teeksin ise samamoodi.“

„See aeg on priiskavalt kauni matuse raha kogumiseks ja ettevalmistamiseks, aga ka aeg lahkumisega leppimiseks. Selle aja jooksul peab igaüks, kes lahkunuga seotud, suutma kõige täpsemini ja õrnemini sõnastada tunded, mida inimese surm temas esile kutsub. See on poeetiline ja ilus leina vorm. Mulle see meeldib.“